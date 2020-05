Auto in comodato d'uso alla protezione civile, il gesto solidale di una concessionaria mestrina

La concessionaria mestrina Autopiave ha affidato un'automobile del suo parco macchine in comodato d'uso alla protezione civile. La consegna del veicolo, che potrà essere utilizzato fino al mese di luglio, è avvenuta questa mattina alla presenza dell'assessore alla protezione civile Giorgio D'Este. Il gesto solidale è nato dalla volontà di contribuire in prima persona al lavoro dei tanti volontari nella lotta alla diffuzione del Coronavirus. Da oggi, infatti, la protezione civile avrà un veicolo in più per continuare la propria arttività a sostegno dei cittadini.

«Non posso che ringraziare di cuore per questo gesto di solidarietà - ha dichiarato l'assessore D'Este - Si tratta di una donazione importante non solo per il gesto in sé, ma anche perché permetterà all'amministrazione, e soprattutto ai volontari, di rispondere in modo sempre migliore ai bisogni dei cittadini. L'auto sarà utilizzata per raggiungere quasi 'porta a porta' le fasce deboli della popolazione. La consegna di oggi dimostra quanto forte e coesa si stia dimostrando in questo momento di difficoltà la nostra comunità, che va di pari passo con l'impegno profuso dell'Amministrazione comunale, impegnata fin da subito a rispondere ai fabbisogni causati dall'emergenza Covid-19».