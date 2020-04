Autovie venete: esenzione del pedaggio autostradale per il personale sanitario

È sospeso il pagamento del pedaggio autostradale per tutto il personale sanitario che si sposta per esigenze lavorative legate all’emergenza Coronavirus. Si tratta di una misura straordinaria presa dal Ministero dei Trasporti e coordinata da Aiscat (l'associazione che riunisce tutte le concessionarie autostradali) alla quale ha aderito anche Autovie Venete. Le agevolazioni interesseranno anche i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che si spostano per questioni legate al Covid – 19.

Periodo di validità

La misura è già in vigore e sarà valida fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Come richiedere l’esenzione

Il personale sanitario interessato a richiedere l’esenzione potrà farlo inviando un’autocertificazione - disponibile sul sito www.infoviaggiando.it e inoltrarla all’indirizzo mail agevolazionecovid19@aiscat.it Ai possessori di Telepass non saranno addebitati o (verranno successivamente stornati) i transiti oggetto di esenzione. Gli operatori senza Telepass invece potranno dichiarare al casello di essere in viaggio per motivi lavorativi legati all’emergenza. Riceveranno, pertanto, un rapporto di mancato pagamento che andrà inviato allo stesso indirizzo mail, insieme all’autocertificazione. Fino al termine dell’emergenza, verranno ampliate le esenzioni già in essere per le ambulanze: ogni tipo di ambulanza in transito per l’emergenza Coronavirus sarà esente dal pedaggio. Stesse modalità anche per tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario comandate dalle istituzioni che viaggiano per motivi legati al Covid – 19.

L’autocertificazione

I moduli da utilizzare sono tre, tutti scaricabili dal sito www.infoviaggiando.it uno di “annullamento di mancato pagamento per transiti effettuati da operatori sanitari impegnati nell’emergenza sanitaria da Covid - 19”; uno di “non addebito dei pedaggi per transiti effettuati con Telepass da parte di operatori sanitari impegnati nell’emergenza sanitaria da Covid - 19”; e uno dedicato ai veicoli delle Associazioni di Volontariato impegnati nell’emergenza sanitaria da Covid-19.