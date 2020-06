Banca Prealpi SanBiagio dona 100mila euro alle scuole materne paritarie del territorio

La banca Prealpi SanBiagio continua la propria opera di sostegno al territorio e scende in campo a fianco delle scuole dell’infanzia paritarie con lo stanziamento di 100mila euro da devolvere in forma di erogazioni liberali. Si tratta di un gesto solidale per tante scuole materne non pubbliche del territorio, costrette a restare chiuse negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Inoltre, in aggiunta a questa iniziativa benefica, Banca Prealpi SanBiagio ha stabilito – sotto forma di anticipazione dei contributi straordinari alle scuole paritarie per l’a.s. 2019/2020 previsti dal piano di riparto regionale e assegnazione a saldo della Regione Veneto, per un valore complessivo di 47 milioni – l’erogazione di contributi straordinari destinati alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di nuovo materiale didattico e d’uso: tutto quello che serve, insomma, per rendere gli asili luoghi attrezzati, sicuri e confortevoli per i bimbi del territorio.

Tutte le scuole materne che sono già clienti della Banca, previa apposita richiesta e deliberazione di affidamento, potranno beneficiare di questa iniziativa per la durata massima di un anno e per un valore pari al 100% del contributo straordinario previsto dalla Regione Veneto, sulla base dei dati dichiarati in Anagrafe Nazionale Studenti per l’a.s. 2019/2020, con un tasso fisso dello 0,5%.

Come fare domanda

Le domande per poter beneficiare di questa importante iniziativa dovranno essere presentate entro il 31 luglio presso le filiali della Banca, secondo le modalità previste dalle procedure riguardanti le richieste di contributi liberali, consultabili sul sito ufficiale. Il plafond verrà quindi ripartito tra tutte le scuole richiedenti.

«Come istituto di credito abbiamo sempre cercato di prestare una particolare attenzione al mondo della scuola – ha dichiarato Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio –. Tanto maggiori quindi devono essere il contributo e l’impegno della banca in una fase complessa come quella che stiamo attraversando e che ha visto le scuole obbligate a sospendere il loro fondamentale servizio. Questa iniziativa intende rispondere in maniera efficace e immediata alle tante esigenze di spesa delle scuole materne paritarie, la cui funzione sociale risulta indispensabile per la comunità».