Prestigiosa onorificenza a un docente di Ca' Foscari dal governo giapponese

Bonaventura Ruperti, docente di Ca' Foscari dal 2000 ed esperto di teatro tradizionale giapponese, è stato insignito dell'Ordine del Sol Levante da parte del governo giapponese. L'onorificenza gli è stata conferita per i meriti acquisiti nella promozione dell’interscambio accademico e nel rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Italia.

Ruperti è professore ordinario presso il dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca' Foscari Venezia dal 2000 e contribuisce alla promozione della comprensione del Giappone in Italia attraverso gli studi e le ricerche svolte per lungo tempo negli ambiti della letteratura giapponese e del teatro tradizionale giapponese. Il professore è, inoltre, impegnato nella promozione del teatro tradizionale giapponese in Italia attraverso una serie di iniziative come lo spettacolo di Kabuki e lo spettacolo di teatro di burattini del Sugimoto Bunraku, entrambi svoltisi a Roma rispettivamente nel 2010 e nel 2013; la tournée di spettacoli di teatro Nō, ospitata a Roma e a Firenze nel 2016, e ancora, lo spettacolo di teatro Nō, organizzato per celebrare il 75° Anniversario dei rapporti diplomatici tra il Giappone e la Santa Sede.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ruperti è, inoltre, autore di opere dedicate alle espressioni di teatro giapponese tradizionale, quali per esempio il Nō e il Jōruri (marionette giapponese).