Bonus per famiglie numerose e genitori lavoratori: 300 euro per ogni figlio. Il bando

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: come annunciato il Comune ha pubblicato il bando per l'erogazione di bonus a famiglie numerose con entrambi i genitori lavoratori e Isee inferiore a 35mila euro. Si tratta di mamme e papà che hanno bisogno di ricorrere maggiormente a servizi integrativi in orario extrascolastico, come le attività ludiche, sportive ed educative.

Requisiti e domande

La giunta comunale ha aderito al programma regionale “Alleanza territoriale per la famiglia”, dedicato appunto alla conciliazione delle esigenze famigliari con quelle lavorative, recependo il finanziamento di 73mila euro. Il bando è finalizzato all'erogazione di un bonus a sostegno delle famiglie dai tre figli in su. Sarà di 300 euro per ogni figlio di età uguale o inferiore a 16 anni. Tra i requisiti entrambi i genitori devono avere età inferiore ai cinquant'anni ed essere residenti da più di 5 anni nel Comune di Venezia. Il bando si aggiunge a quelli annualmente promossi a sostegno delle famiglie monoreddito, di quelle monogenitoriali e di quelle numerose. I bonus verranno erogati scorrendo la graduatoria e fino a esaurimento del fondo. Le domande potranno essere presentate dal 26 agosto al 26 settembre 2019 agli uffici della direzione Coesione Sociale - Servizio Adulti e Famiglie, a Palazzo Zanchi Santa Croce 353, Venezia. Per informazioni potrà essere contattato il numero telefonico 0412747864.