A un anno dalla scomparsa, intitolata una borsa di studio ad Andrea Comelato

Una borsa di studio dedicata agli studenti dei Corsi Allenatori e dei Master Fip più meritevoli. Il comitato regionale Fip Veneto con la sponsorizzazione di Dsg Automation ha creato la borsa di studio dedicata al giovane Andrea Comelato, giovane atleta ed istruttore, nonché grande appassionato di pallacanestro residente a Salzano e tesserato con il Basket Jolly Santa Maria di Sala, prematuramente scomparso nella notte del 15 gennaio 2018 a soli 21 anni.

L'iniziativa

L'iniziativa prevede l’istituzione di una borsa di studio di durata quadriennale che andrà a premiare lo studente più meritevole partecipante ai vari corsi tecnici e master organizzati da Fip Veneto. «Come Comitato Regionale volevamo ricordare Andrea Comelato nell’anniversario della sua prematura scomparsa - dice il presidente di Fip Veneto, Roberto Nardi - e grazie all’apporto di Gianluca Danesin e della sua DSG Automation abbiamo pensato a questa borsa di studio che andrà a premiare lo studente più meritevole del master attività giovanile che ha preso il via quest’anno in via sperimentale proprio nella nostra regione. Si tratta di un segno di vicinanza e ricordo che tutto il movimento cestistico vuole dare per ricordare un ragazzo straordinario e la sua famiglia, a cui va il grande abbraccio di tutto il basket veneto».

«Un modo per ricordare Andrea»

«Ho conosciuto Andrea quando ero presidente del Basket Jolly Santa Maria di Sala - dice il titolare di Dsg Automation, Gianluca Danesin - un ragazzo solare e sempre vicina ai ragazzi ai quali trasmetteva la passione per la pallacanestro. Una figura che è stata d’esempio per tanti e che purtroppo non è più qui con noi. Volevo trovare un modo per ricordarlo che non fosse il classico torneo, e assieme al presidente Roberto Nardi, abbiamo pensato a questa borsa di studio legata al mondo dei giovani e che faremo per quattro anni. Un piccolo gesto di vicinanza anche nei confronti della famiglia Comelato».