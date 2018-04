Brugnaro a muso duro ai sindacati: "Criticano la mia lettera? La mia è operazione verità"

"Io non penso di essermi intromesso. Io parlo in quanto sindaco ai cittadini, e i dipendenti comunali sono dei cittadini". A distanza di 24 ore il sindaco Luigi Brugnaro controbatte alle critiche da parte dei sindacati della Funzione pubblica per la sua lettera ai lavoratori di Ca' Farsetti pubblicata alla vigilia delle elezioni di rinnovo delle Rsu. Strali erano partiti anche dal Movimento Cinque Stelle e dal consigliere del Partito Democratico, Nicola Pellicani, che hanno parlato di "inaccettabile intromissione".

"Se quest'anno ci sono i soldi è merito della Cisl"

Il primo cittadino di fatto ha tirato la volata alla Cisl, attaccando le altre sigle e descrivendole come "signor no": "Io non parlo delle sigle, parlo di alcune persone che dicono di rappresentare i lavoratori - ha sottolineato il titolare di Ca' Farsetti - I fatti sono che quest'anno sono stati messi 5,1 milioni di euro nell'integrativo ed è stato merito di un solo sindacato, la Cisl. Stiamo parlando del massimo importo che la legge ci consente".

"Operazione verità"

Brugnaro parla di operazione verità: "Tanto viene fuori, quindi lo dico io - continua - senza quella firma le risorse sarebbero state 2,6 milioni di euro. Loro arrivano e dicono 'firmate pure', poi nelle assemblee urlano 'traditori, avete aiutato il sindaco'. Nella realtà queste persone sono bugiarde certe volte".

"Nuove assunzioni"

Dal generale il titolare di Ca' Farsetti concentra l'attenzione sulle dichiarazioni di Mario Ragno: "Continua a dire che gli 800 milioni di euro di debito sono una manfrina - conclude il sindaco - non lo è. Oggi siamo a 740 milioni. Ha detto 'si è dimenticato di tutti i lavoratori lasciati a casa', ma alcuni erano a termine e altri hanno scelto altre amministrazioni. Stiamo invece assumendo agenti di polizia locale e professionisti. Gente giovane e, speriamo, non politicizzata".