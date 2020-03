Ca' Foscari: online oltre il 95% delle lezioni e lauree telematiche per 896 studenti

L’Università Ca’ Foscari Venezia non si ferma e fa sì che questo periodo difficile diventi un'opportunità da cogliere per migliorarsi. Sono stati, infatti, attivati e migliorati i servizi online dell'ateneo che danno la possibilità agli studenti di seguire lezioni, fare esami e laurearsi telematicamente.

Ecco i numeri: 1207 insegnamenti svolti in modalità telematica, ovvero la quasi totalità (1230) degli insegnamenti del periodo, 36mila ore di lezione erogate, 896 discussioni di laurea magistrale (tutte quelle previste in questa sessione); le liste aperte per gli appelli d’esame attualmente sono 95 in area economica e 70 in area umanistica (le due aree disciplinari che prevedono in esami in questo periodo).

Per quanto riguarda le attività dei Master nel corso di queste settimane sono già state erogate più di 60 lezioni permettendo a più di 200 studenti di 12 differenti Master di poter procedere con le attività didattiche del proprio percorso. Si sono, inoltre, tenute, e si terranno nei prossimi giorni, anche le discussioni delle tesi online di 6 Master.

Nel corso delle prossime settimane prenderanno il via, sempre in modalità telematica, le attività di altri 5 Master e proprio in questi giorni si sono chiuse le domande di ammissione per un Master di II livello in ambito sanitario che partirà nel mese di aprile. Ca’ Foscari Challenge School ha, inoltre, proposto il programma As smart as you learn, “Tanto intelligente quanto impari”, un calendario di Learning room gratuite: attività online per i clienti che non hanno, per il momento, l’opportunità di partecipare alle lezioni in aula.



«Certamente non è l’anno accademico che avevamo immaginato - commenta il rettore Michele Bugliesi: ma siamo, oggi più di sempre, consapevoli di quanto è importante la nostra funzione e orgogliosi di percepire la volontà delle nostre studentesse e studenti e di tutta la comunità accademica di partecipare e di continuare a impegnarsi. Oggi l’augurio è che l’emergenza possa concludersi quanto prima, ma conserviamo anche la consapevolezza che da questa esperienza trarremo insegnamenti importanti per il futuro della formazione e per i valori che la nostra istituzione ha saputo rappresentare.».



Le risorse elettroniche offerte dal sistema bibliotecario di Ateneo includono un patrimonio di risorse bibliografiche ed elettroniche di oltre 2 milioni di ebooks, più di 60.000 periodici elettronici e oltre 80 banche dati, costantemente consultabili.

Sono, infine, sempre attivi i servizi di orientamento: dalle pillole di orientamento al lavoro ogni settimana sui canali Facebook e Instagram con il contributo di vari esperti alla consulenza da remoto per i futuri studenti.