Quando è festa a Mirano? Almanacco delle manifestazioni e degli eventi del 2019

Quando è festa a Mirano? Lo dice il calendario. L'almanacco con le manifestazioni del 2019 è un'idea del gruppo di Confcommercio per “portare” i negozi a casa dei cittadini. Riporta tutti gli eventi di spicco organizzate dai commercianti locali, ma anche dal Comune, dalla Pro Loco, da altre associazioni del territorio.

L'idea

Dopo l’album di figurine a Santa Maria di Sala arriva una nuova iniziativa dei commercianti di Mirano, da sempre in prima linea nel promuovere manifestazioni in centro, dalla notte bianca ad “A piedi in centro”, dall’imminente Black Friday al prossimo Natale, che si preannuncia ricco di novità e sorprese. L’ultima trovata è il calendario. Per tutto il 2019 il tempo sarà scandito da uno speciale almanacco con evidenziata, anche fotograficamente, la principale manifestazione di ogni mese. Per citarne solo alcune: la Fiera e il Zogo de l’Oca, la Fiera di San Matteo, il Mirano Summer Festival, la Festa dell’Agricoltura e tanto altro ancora.

Distribuzione

Una volta realizzato il calendario verrà distribuito tra i commercianti stessi della città, che a loro volta lo regaleranno ai clienti, così da premiare una volta di più la fedeltà e la fiducia che da sempre lega i cittadini ai negozi di vicinato. «L’idea – spiega il capo delegazione di Confcommercio a Mirano, Roberto Rossato – è nata proprio all’interno del nostro gruppo di lavoro, che in questo modo punta a legare le principali iniziative del paese alle attività economiche, che contribuiscono, attraverso queste manifestazioni, a tenere viva la città. Inoltre il calendario, che ha già annotati tutti i principali appuntamenti, sarà un incentivo all’incontro tra i commercianti, che avranno in carico la distribuzione e i nostri clienti».