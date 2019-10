Ottobre mese della prevenzione: il 13 Camminata Rosa a Venezia

Domenica 13 ottobre appuntamento a Venezia per la Camminata rosa, tradizionale appuntamento, giunto quest'anno alla quarta edizione, promosso nell'ambito del calendario di manifestazioni dell'Ottobre rosa. L'iniziativa è stata presentata lunedì pomeriggio nel corso di una conferenza stampa al Bielo hub di Venezia, alla quale sono intervenuti la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e i rappresentanti delle realtà promotrici dell'evento, Pink Lioness in Venice, Avapo Venezia onlus e Reale Società canottieri Bucintoro 1882.

Il ritrovo e il percorso

La camminata di cinque chilometri, da percorrere indossando qualcosa di rosa, vuole ribadire l'importanza della prevenzione del tumore al seno e del trattamento post-operatorio. Il percorso, con ritrovo alle ore 10 nel piazzale della stazione Santa Lucia di Venezia, si concluderà in campo della Salute dove i partecipanti saranno accolti dal coro a 200 voci della Big Vocal Orchestra. La camminata, che lo scorso anno ha visto partecipare oltre 600 persone, sarà animata dai suonatori di tamburo e gli sbandieratori dei Clown Free gli artisti del Bene.

Anche a piazza San Marco

«Siete leonesse guerriere - ha detto Damiano rivolgendosi alle Pink Lioness presenti - . La Camminata rosa, che quest'anno per la prima volta attraverserà piazza San Marco, è uno degli appuntamenti clou dell'Ottobre Rosa, che vuole diffondere un unico messaggio universale, e cioè che la prevenzione è vita, e che è ormai diventato un simbolo per tutte le donne, quelle che sono guarite e quelle che stanno ancora lottando contro il cancro, e insieme un invito per tutte a effettuare i controlli e a monitorare i cambiamenti del proprio corpo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dall'azienda Ulss3. Il ricavato sarà devoluto a progetti di Avapo Venezia per il settore senologia.