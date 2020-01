Capodanno Cinese, nel segno del Topo, all'aeroporto Marco Polo di Venezia | VIDEO

Una festa leggermente anticipata ma non per questo meno sentita, quella di oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia: il Capodanno Cinese, che cade il 25 gennaio prossimo, è stato infatti celebrato questa mattina con un evento nato dalla collaborazione tra il Gruppo SAVE, l'Istituto Confucio, le università di Padova e Venezia Ca' Foscari.

Esibizioni di musiche, canti, danze, arti marziali e workhop hanno allietato l'evento di oggi. Lo scopo è favorire lo scambio culturale tra occidente ed oriente.

Quest’anno a sorprendere il visitatore anche una mostra dedicata ad antichi abiti cinesi provenienti dallo Shangdong Vocational Institute of Fashion Technology. In esposizione da oggi fino al 25 febbraio una selezione di 6 abiti cinesi come il Mianfu - riproduzione dell’abito dell’imperatore per la cerimonia di incoronazione - o l’abito dalle lunghe maniche, rappresentativo della Dinastia Tang – 618 – 907 d.C.

Le celebrazioni del Capodanno in aeroporto rientrano tutte nella cornice della certificazione Welcome Chinese, che attesta standard di ospitalità per il turista e l'utente cinese.