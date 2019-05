Uffici giudiziari senza personale: «Dal ministero solo promesse»

Una carenza diventata emergenza quella del personale negli uffici giudiziari del distretto veneziano. Tanto da diventare argomento di interrogazione, posta dall'onorevole Nicola Pellicani, al ministero della Giustizia. «Al momento c'è un assistente ogni due magistrati, le figure amministrative sono 70 su una pianta organica di 120, molti di loro lavoratori precari, o addirittura tirocinanti - scrive Pellicani -. Mancano 3 funzionari su 7 e 2 cancellieri su 4 previsti. I procedimenti da smaltire si vedono aumentare in altezza sulle scrivanie, circa 4 mila sono in attesa di giudizio, con il forte rischio dell'allungamento dei tempi delle cause e la prescrizione dei reati».

La risposta

Poco rassicurante la risposta del ministero, scrive il parlamentare, che ha «sottolineato l'incremento della dotazione organica delle cancellerie per 110 posti, prevista però con un decreto dello scorso governo, e annunciato un piano di assunzioni nell'arco del triennio 2019-2021 di circa 3 mila unità, e della riorganizzazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, senza però specificare quali siano le dotazioni previste per il distretto di Venezia».

Le inchieste

Centinaia gli arresti, per reati legati alla criminalità organizzata, compiuti nei mesi scorsi grazie al lavoro della direzione distrettuale antimafia, che hanno messo in luce «la necessità di potenziare gli uffici e rendere più efficiente la macchina giudiziaria lagunare. Ma il governo degli annunci continua a non dare risposte concrete ai problemi. La giustizia veneziana è in grande difficoltà - afferma Pellicani -. Il ministero deve adeguatamente dotare la Corte d'Appello di Venezia del personale amministrativo e giudiziario necessario per garantire un corretto funzionamento degli uffici».