Il Quartiere Pertini di Mestre raccontato in una canzone | VIDEO

Raccontare il Quartere Pertini attraverso musica e immagini: è questo l'obiettivo di Michele Cosi e Riccardo Bellio, due giovani cantanti che hanno vissuto proprio in quella zona di Mestre e che l'hanno vista cambiare nel corso degli anni.

Michele, in arte Il Kele, afferma: «L'intento era realizzare una canzone sul Quartiere Pertini contrastando l'idea di degrado che lo permea e che lo svaluta agli occhi di chi vive fuori. Noi invece riteniamo che il degrado, di cui troppo spesso parla la stampa sensazionalistica, sia in questo caso culturale: diffondere un clima di sfiducia e paura non fa altro che impoverire ulteriormente il territorio e chi ci abita.»

Il brano, che ha ottenuto il plauso anche del Comitato del quartiere al quale si riferisce, è uscito in anteprima per i servizi di streaming il 10 dicembre, seguito dalla pubblicazione del videoclip lo scorso 3 febbraio.

Sempre Michele, co-autore e produttore del brano, racconta la genesi del pezzo: «La canzone è nata da una bozza musicale che avevo steso in precedenza. Rickey Bellamy - nome d'arte di Riccardo Bellio - l'ha poi ascoltata e mi ha convinto ad usarla. Una volta iniziato a lavorarci, in circa un mese abbiamo chiuso la parte strumentale, scritto i testi e registrato il brano.»

Le riprese del videoclip sono state intereamente effettuate nel Quartiere Pertini dalle mani esperte di Francesco Petrella e Massimo Mandruzzato, videomaker di Bamboo Visual. Le riprese col drone sono state girate da Miccel Duepuntozero.

https://www.youtube.com/watch?v=wN4Rq-jhGuk