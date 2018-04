Liberazione e Primo maggio, serrande a metà: chi apre e chi no, ma molti saranno a lavoro

I templi dello shopping rimangono sempre aperti, o per lo meno la maggior parte. La solfa non cambia, e anche il 25 aprile, giorno della Liberazione, e l'1 maggio, Festa dei Lavoratori, molte persone si troveranno in corsia o in cassa, per soddisfare le esigenze dei clienti, anziché riposare, godersi grigliate in compagnia o semplicemente dedicarsi al relax.

Chi apre e chi no. E chi lo fa a metà

Nave de Vero e Valecenter non concedono tregua ai propri dipendenti, serrande alzate entrambe le giornate di festa, dalle 10 alle 21 il centro di Marghera, dalle 9 alle 21, invece, quello di Marcon. Coop&Coop, il supermercato della Nave, come in tutte le festività terrà invece le serrande abbassate. Diversa la scelta per l'Auchan di Zelarino: martedì 25 aprile terrà aperto con orario 8.30-21, mentre nella festa dei lavoratori rimarrà chiuso, garantendo quanto meno un giorno di pausa ai lavoratori. Il Centro Piave di San Donà, invece, opta per la linea morbida, dando tregua ai lavoratori e concedendo i giorni di festa liberi: in entrambe le festività, infatti, terrà le serrande abbassate.

La protesta dei sindacati

"Da tempo - scrivono i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs in una nota - continuiamo a batterci per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali e a rivendicare il diritto delle lavoratrici e lavoratori del commercio di poter condividere e trascorrere con i propri cari e le proprie famiglie alcune giornate dell’anno. Ancora una volta siamo costretti a ribadire che né la legge, né il contratto collettivo nazionale di lavoro prevedono l’obbligo della prestazione lavorativa in occasione delle festività, invitiamo pertanto le lavoratrici e i lavoratori a godere del 25 aprile Festa della Liberazione, del 1 maggio Festa del Lavoro e del 2 giugno, Festa della Repubblica".