Il Ciao elettrico degli studenti del Berna e del prof. Cocchetto | VIDEO

I ragazzi della terza classe dell'istituto Berna di Mestre hanno modificato, assieme al professor Francesco Cocchetto, un vecchio motorino "Ciao" trasformando il motore endotermico in uno elettrico. «Il sistema - spiegano - è composto da 4 batterie da 12 volt collegate in serie, una centralina, un motore 48 volt corrente continua e l'acceleratore elettronico, poi la trasmissione con cinghia trapezoidale. Risultato finale: molta accelerazione e zero inquinamento».