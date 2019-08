Cinema all'aperto a San Polo, 10 giorni di proiezioni sotto le stelle

Torna in centro storico il cinema itinerante organizzato dal settore cultura del comune di Venezia, Cinemoving, che, ad agosto, farà tappa in Campo San Polo con un programma di 10 giorni di proiezioni sotto le stelle. Il progetto, avviato per la prima volta l'anno scorso e partito quest'anno lo scorso 20 giugno a Santa Marta ha cinvolto diversi luoghi della terraferma e delle isole e si concluderà il 24 e 25 agosto proprio da dove è iniziato. La formula è sempre la stessa: un furgone attrezzato con schermo, proiettore e 99 sedie con la variante senza furgone per le tappe in centro storico come quella alla Serra dei Giardini e la prossima in Campo San Polo.

«È un ritorno importante - ha commentato l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini - dopo tanti anni in cui mancava dalla scena cittadina, fortemente voluto dal sindaco Brugnaro nell'ambito del progetto Cinemoving, che ha portato il cinema in ogni parte della città, dal centro storico alle isole alla terraferma, raggiungendo zone che spesso non sono coperte da servizi e attività di questo genere. Quest'anno sono dieci le serate previste a San Polo, anche con film girati a Venezia o che la raccontano, ma contiamo di riproporre questa iniziativa anche negli anni a venire».

Il programma

Le serate di film sotto le stelle in Campo San Polo saranno dieci e si articoleranno dal 9 al 18 agosto. I posti a sedere saranno raddoppiati dai 99 ai 200 con la possibilità di portarsi da casa la propria seduta. L'accesso viene mantenuto libero e la rassegna proporrà dieci film di ambientazione (anche) lagunare. Sarà possibile, dunque, vedere Venezia sullo schermo con i suoi campi, i suoi palazzi e i suoi rii che hanno fatto da set per le. riprese di questi film. Le proiezioni iniziano tutte alle 21.15.

Il calendario delle proiezioni