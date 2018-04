Citylife - concorso fotografico per giovani dai 14 ai 30 anni

Riceviamo e pubblichiamo

"Il tema:

E' indetto un concorso fotografico con tema: "Citylife: il territorio metropolitano di Venezia" per immagini che rappresentino luoghi o situazioni fotografate nell'ambito del territorio metropolitano di Venezia.

Chi può partecipare:

Il concorso è rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni, residenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia.

Quando e come partecipare:

Iscrizione al concorso dal 1 aprile 2018 al 30 maggio 2018 compilando on line il modulo ed inviando una foto in formato JPG, non superiore a 2MB rispettando le indicazioni del regolamento. La foto potrà essere a colori o in bianco e nero e realizzata con qualsiasi tecnica e dispositivo.

Premi:

1° classificato 500 euro

2° classificato 200 euro

3° classificato 100 euro

Le opere selezionate verranno esposte presso la Sala espositiva della PROVVEDERIA in Via Torre Belfredo, 1 Mestre dal 1 settembre al 12 settembre 2018

Calendario Attività:

Termine presentazione: 30 maggio 2018

Comunicazione risultati: 15 giugno 2018

Premiazione vincitori: 12 settembre 2018 ore 18,00

Vernice Mostra: 31 agosto 2018 ore 18,30

Mostra: dal 1 al 12 settembre 2018

Per Bando di partecipazione ed Iscrizioni consultate https://www.premiomestredipittura.it/citylife/".