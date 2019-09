La Collezione Peggy Guggenheim organizza due giornate di formazione per gli insegnanti

La Collezione Peggy Guggenheim invita gli insegnanti di ogni ordine e grado del Veneto al convegno “Educazione tra scuola e museo. Pratiche, metodologie e ispirazioni” organizzato venerdì 27 settembre alle ore 14.00 presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. L'appuntamento si propone come un momento di aggiornamento per gli insegnanti che permetterà di approfondire metodologie di insegnamento innovative e multidisciplinari, in un’ottica di rinnovamento dell’offerta scolastica.

Ad aprire il convegno, il celebre matematico, logico, saggista e accademico Piergiorgio Odifreddi con l’intervento intitolato "Arte e matematica" dimostrerà quanto scienza e arte siano visioni complementari del mondo, avendo esse fornito immagini della realtà e sviluppato tecniche adatte a descrivere il mondo fisico. A seguire Martina De Luca, Responsabile della Formazione presso la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali fondata dal MiBAC farà una riflessione sulle opportunità e le sfide che musei, archivi e biblioteche offrono a sostegno dei percorsi formativi, contribuendo a ridefinire il rapporto con la scuola. Chiuderà, invece, l'intervento Roberto Fassone, artista visivo e performer, con l’intervento "Un regalo, un ballo e cinque storie" in cui Fassone analizzerà il ruolo cruciale del gioco nella creazione di momenti creativi e artistici.



Il convegno prosegue martedì 1 ottobre con un EDU Open Day alla Collezione Peggy Guggenheim che organizza visite guidate e laboratori artistici per i docenti sulla collezione permanenete e la mostra temporanea appena aperta "L'ultima dogaressa".

Durante le due giornate saranno presentate ai docenti tutte le proposte destinate alle scuole, in particolare le novità relative al programma gratuito "A scuola di Guggenheim" rivolto alle scuole del Veneto e il progetto "Prima Visione" che permette di visitare il museo dalle 9 del mattino. Verranno inoltre mostrate le modalità per iscrivere i propri alunni al programma di tirocinio destinato agli studenti delle scuole superiori (ex programma Alternanza Scuola/Lavoro).



Entrambi gli eventi sono gratuiti, è necessaria la prenotazione attraverso il sito web.