Gazzè e Cattelan lanciano il concerto a San Marco

Lo spettacolo a San Marco sarà un'esperienza d'eccellenza nella più bella piazza del mondo: così ne ha parlato Max Gazzè, oggi al caffè Quadri per presentare l'evento ideato da Aperol per festeggiare i cento anni del marchio. Assieme a lui, domani sul palco ci saranno i Måneskin e Francesca Michielin, oltre ad Alessandro Cattelan in veste di "story teller" e ad un altro ospite speciale e segreto. «Con piacere ho accettato questo ruolo di direttore - ha detto Gazzè - ed è un piacere condividere il palco con dei performer molto bravi. Sul palco ci sarà interazione, faremo dei brani insieme. Abbiamo preparato un evento particolare per questa occasione».

Concerto a San Marco

Dalle 20 di sabato 29 giugno la piazza sarà limitata a circa 6mila persone, tra parterre e staff. Allo show assisteranno anche gli 800 veneziani sorteggiati tra coloro che hanno richiesto online il biglietto. Il palco sarà posizionato sul versante del Museo Correr e gli artisti si esibiranno guardando la Basilica. Il conduttore Cattelan ha spiegato: «Sono nato televisivamente con eventi nelle piazze con folle di persone. Piazza San Marco mi mancava, è un luogo unico e difficile perché prezioso. Viene concesso poco, quindi è molto emozionante». Lo show, poi, sarà trasmesso in tv su Sky Uno il 26 luglio.

Il compleanno di Aperol

L'assessore al Bilancio, Michele Zuin, ha commentato: «Siamo felici e orgogliosi di ospitare un evento musicale di questa caratura. La piazza, come l'abbiamo concepita, può sostenere senza problemi un live del genere. Ringrazio per l'apporto anche l'Associazione Piazza San Marco e ringrazio Aperol per la collaborazione che sta fornendo per la buona riuscita dell'Home Venice Festival. Sabato sarà una serata di festa per tutti». L'organizzazione dell'evento è stata garantita anche grazie alla collaborazione di prefettura, questura, soprintendenza e forze dell'ordine, oltre che di Vela spa. Presenti stamattina anche il senior marketing director di Campari Group, Lorenzo Sironi, e il direttore della comunicazione di Vela spa, Fabrizio D'Oria.