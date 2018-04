Consigliera regionale Erika Baldin per solidarietà alle maestre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Domenica prossima 29 aprile , alle ore 10.00 al banchetto sarà presente la consigliera regionale Erika Baldin , il nostro candidato sindaco Angelo Parrotta e la nostra potavoce in Parlamento Arianna Spessotto ,per solidarietà alle maestre che saranno licenziate.

Venite siamo a vostra disposizione per ascoltare le problematiche dei nostri cittadini".