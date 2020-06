Sul tavolo la riapertura delle scuole il 14 settembre: Zaia chiede elezioni prima

Il ministro dell'Istruzione Azzolina propone di fissare la riapertura delle scuole il 14 settembre prossimo. La decisione, come si legge in una nota, sarà da prendersi in accordo con le Regioni. Un primo ok è arrivato dal presidente del Veneto Luca Zaia.

La proposta

Il governatore ragiona anche sul tema elezioni e, come si legge sull'Ansa, sebbene dia un primo ok alla data stabilita per il ritorno tra i banchi, propone il 6 settembre come data utile per andare al voto. Qualora la data utile per le elezioni regionali restasse il 20 settembre, come ad oggi ipotizzato, significherebbe che all'apertura delle classi seguirebbe l'immediata chiusura delle stesse per permettere il regolare svolgimento del voto con le conseguenze che eventuali ballottaggi porteranno sull'interruzione del regolare svolgimento delle lezioni.