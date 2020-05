Da Centro Marca Banca oltre 250mila euro agli ospedali di Venezia e Treviso

L'istituto di credito CentroMarca Banca ha raccolto 258.645 euro che ha donato agli ospedali di Venezia e Treviso impegnati nella sfida del Coronavirus. Nella giornata di ieri, CentroMarca Banca ha incontrato l’Ulss 3 Serenissima, a cui ha idealmente consegnato, con un grande assegno simbolico, la quota destinata all'azienda sanitaria veneziana.

CentroMarca Banca e Fondazione CMB erano rappresentati dai rispettivi Presidenti, Tiziano Cenedese e Denis Vian, con il direttore generale dell’istituto Claudio Alessandrini: «Per primi sorpresi della partecipazione e del successo della raccolta fondi che abbiamo avviato – hanno detto – consegniamo ora il frutto di questa iniziativa all’azienda sanitaria veneziana e all’ospedale dell’Angelo. E’ un gesto di sostegno, ma anche un segno di gratitudine per l’importante lavoro svolto dalla sanità veneziana a favore di chi abita questo territorio sempre forte e sempre generoso». Ricevendo la donazione, il direttore generale Giuseppe Dal Ben ha espresso la gratitudine dell’Ulss 3 Serenissima: «Più ancora dell'importante somma raccolta – ha sottolineato – ci onora e ci gratifica la vivacità dell’adesione all’iniziativa, perché ha reso evidente e concreta la solidarietà dei cittadini e l’affetto con cui guardano ai nostri ospedali e alle tante persone che, dentro l’ospedale e dentro il servizio sanitario territoriale stanno operando da settimane, cercando di dare il meglio in una sfida davvero impegnativa».

All’Angelo, l'istituto di credito ha consegnato anche dieci tablet, da mettere a disposizione dei reparti in cui, proprio a seguito dell’emergenza Covid-19, risulta oggi utilissimo ogni strumento che consenta appieno l’utilizzo delle nuove modalità di gestione e di comunicazione digitale per far sentire più vicini ai propri cari i pazienti ricoverati in isolamento.