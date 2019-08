L'erba cresce anche grazie ai temporali: emergenza in terraferma e isole

L'erba avanza e si prende vialetti, parchi, bordi strada, sottopassi e ciclabili in tutto il Veneziano. Stesso problema emerso e segnalato dai cittadini anche a Burano, come fatto presente dalla capogruppo Pd in consiglio comunale, Monica Sambo. Dopo i primi post sui social e gli appelli dei cittadini agli sportelli comunali, è la volta delle interrogazioni dei gruppi consiliari, come quella del capogruppo Pd della Municipalità di Favaro, Alessandro Baglioni, al presidente Marco Bellato. «Lo sfalcio dell’erba delle aree verdi del territorio deve avvenire con regolarità - scrive -. A fronte delle problematiche di quest’estate, quali azioni intende intraprendere? Quali trattamenti anti zanzare sono previsti?».

Zanzare

«Al Lido, via Miranese, Marghera, Favaro, Campalto è enorme il problema legato allo sfalcio, non solo dei parchi ma anche di tutto il verde pubblico», scrive Baglioni. Al Lido l'erba ha preso il possesso del parco alle quattro fontane. «Ma anche tutte le aiuole non centrali si trovano in condizioni pessime: infatti basta allontanarsi dai luoghi della mostra del Cinema per trovarsi di fronte a erba alta e incolta, zanzare e insetti».

L'appalto

«Molti spazi di verde pubblico non sono inseriti nel contratto di servizio dell’appalto, e dunque queste zone vengono seguite solo in caso di specifica richiesta (e con costi ulteriori). Chiediamo quindi all’amministrazione, quando vi sarà la modifica dell’appalto, di mettere mano anche a questo tipo di richieste. I cittadini sono esasperati - scrive Baglioni -. Per questo presenteremo una interrogazione. L'erba impedisce la fruizione di panchine e giochi per i bimbi». Urge mettere mano al tagliaerba per l’area verde di piazzale Cavalieri d’Italia e la nuova piastra polivalente vicina alla palestra Fucini a Favaro, e al parco Chiarin a Campalto (vedi foto da Facebook).

Le richieste

«In data 22 aprile 2019 avevo inviato un’interrogazione al presidente della Municipalità di Favaro - aggiunge Baglioni - affinché lo sfalcio dell’erba nel parco Chiarin avvenisse con regolarità. Evidentemente il problema era stato solamente tamponato pochi giorni dopo, con un intervento di sfalcio riparatore. Ora la problematica è riesplosa. Chiedo un intervento rapido e una riprogrammazione degli sfalci. Non devono più verificarsi situazioni in cui le panchine dei parchi non si vedono perchè inglobati nella vegetazione».