Families Share: l'app di Ca' Foscari che aiuta a gestire la famiglia ai tempi del coronavirus

L'Università Ca' Foscari Venezia mette a disposizione un'app, Families Share, che ha la finalità di contribuire alla gestione di alcuni aspetti della vita familiare e che, ora più che mai, può risultare particolarmente utile. L'applicazione, scaricabile dal Playstore e disponibile per tutti i dispositivi per il personale dell'Università, è stata sviluppata nell'ambito dell'omonimo progetto europeo H2020 coordinato da Ca' Foscari e supporta iniziative di mutuo aiuto familiare nella gestione dei figli, sia nella quotidianità sia in occasioni specifiche come i periodi di chiusura delle scuole. I genitori si possono mettere a disposizione per la cura dei propri figli e di quelli dei colleghi nei momenti in cui non lavorano e, viceversa, ricevere aiuto dai colleghi quando invece sono impegnati al lavoro. Si tratta quindi di un'iniziativa di auto aiuto tra le famiglie che si concretizza attraverso una piattaforma online.

«A complemento delle misure già in essere per estendere smartworking e telelavoro - spiega il Rettore Michele Bugliesi - in questa inedita situazione di emergenza in continua evoluzione e che al momento si protrae fino al 15 marzo, a Ca' Foscari abbiamo pensato di mettere a disposizione del personale un ulteriore strumento, nato da un progetto di ricerca coordinato dal nostro Ateneo, che potrà contribuire a organizzare la gestione di alcuni aspetti della vita familiare in questi giorni così complessi».

Il progetto è coordinato dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica di Ca’ Foscari con il supporto del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Families_Share si colloca infatti in un ambito di ricerca interdisciplinare in cui il design di una piattaforma informatica coinvolge direttamente chi questi strumenti dovrà poi utilizzarli nel quotidiano.

Families Share è in corso di sperimentazione a Venezia, Trento e Bologna, e in altre città europee in Grecia, Ungheria e Belgio, per condividere la cura dei bambini (si parla di bambini in età scolare 3-12 anni) e per affrontare meglio i problemi legati alla conciliazione vita/lavoro.