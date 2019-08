Festival Show, a migliaia in piazza a Mestre. Le interviste agli artisti nel backstage | VIDEO

Cinquemila persone hanno cantato e ballato ieri sera, venerdì 23 agosto, in piazza Ferretto a Mestre, assistendo al Festival Show. Ragazzi soprattutto, ma anche tante famiglie hanno riempito la piazza e si sono goduti la tappa mestrina dello spettacolo (organizzato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella) che, dal 30 giugno, ha attraversato le località di villeggiatura dell’Alto Adriatico.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia e il supporto di Vela e della Camera di Commercio. L'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha commentato: «Una piazza strapiena ha salutato ieri sera gli artisti che si sono esibiti sul palco. Per noi rappresenta anche l'opportunità di dire ai ragazzi che la città è anche loro, che la sentano come propria e ne siano protagonisti. Invito i ragazzi a esserlo ancora di più perché noi stiamo davvero facendo il massimo per sostenerli».

La serata ha visto esibirsi sul palco tanti artisti: Lo Stato Sociale, Dolcenera, Anna Tatangelo, Alberto Urso, Enrico Nigiotti. E poi ancora un tuffo negli anni ’80 e ’90 con Fausto Leali e Ivana Spagna e il duo campano Daniel & Astol, molto apprezzato dai giovanissimi.

La riuscita dello spettacolo è stata possibile anche grazie all'impegno di 50 agenti di polizia locale che, con le altre forze dell'ordine e la Croce Verde, hanno consentito lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Erano presenti inoltre 40 volontari di protezione civile e 4 funzionari, operanti anche nella sala operativa di via Lussingrande. Infine va ricordato l'apporto degli operatori di Veritas, durante e dopo la manifestazione.