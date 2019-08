Cinque borse di studio da Generali Italia per il corso di laurea in Informatica a Ca' Foscari

Istituite cinque borse di studio per il corso di laurea triennale in Informatica da Generali Italia con l'iniziativa Generali4Girls che vuole incentivare l'iscrizione femminile a questo corso di laurea dell'Università Ca' Foscari Venezia. Le borse andranno alle migliori stidentesse degli istituti superiori che desiderano studiare Informatica all'università e sono state offerte da Generali Italia in collaborazione con l'ateneo veneziano.

Generali4Girls in STEM

Si tratta di un'iniziativa di Generali Italia che vuole promuovere le iscrizioni di stidentesse ai cosiddetti corsi di laurea STEM, ovvero quelli relativi all'ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Questi corsi di laurea, infatti, registrano percentuali di iscrizioni femminili decisamente più basse rispetto a quelle maschili sia a livello nazionale che internazionale. Generali assegnerà, quindi, le borse di studio per il primo anno sulla base di un punteggio di merito. Per quanto riguarda gli anni successivi, invece, i requisiti riguarderanno l'andamento della carriera universitaria.

Il corso di laurea in Informatica è erogato dal dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia che ha accolto con grande favore l’iniziativa. Queste borse di studio si inseriscono, inoltre, nel progetto dell’ateneo di promuovere l’orientamento delle giovani studentesse verso le discipline STEM, realizzate in particolare nell’ambito del progetto LEI – Center for women’s leadership (www.unive.it/lei).

Si può fare domanda per le borse di studio alla segreteria del dipartimento entro e non oltre le ore 23:59 del 4 Novembre 2019.