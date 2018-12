Inaugurato oggi il rinnovato ipermercato Carrefour di Portogruaro

Carrefour ha inaugurato oggi (14 dicembre) a Portogruaro un nuovo format di ipermercato, che semplifica l’esperienza d’acquisto e risponde alle esigenze dei consumatori con una proposta incentrata su valori come il territorio, le filiere qualità, il biologico e la ristorazione. Il taglio del nastro del neo punto vendita, è avvenuto alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti di Carrefour Italia.

Percorso innovativo

Il remodelling rientra nella più ampia strategia di Carrefour Italia che mira a creare una nuova generazione di ipermercati suddivisa in differenti cluster. Il modello applicato a Portogruaro, infatti, prevede un innovativo percorso cliente pensato in uno stile funzionale per rendere l’esperienza d’acquisto più semplice e veloce. Aprendo nuovamente le porte ai clienti con oltre 20.000 referenze assortimentali, nuovi servizi e speciali corner dedicati, il punto vendita si estende su una superficie di oltre 5.000 mq. Importante elemento distintivo, una nuova zona ristoro in cui è presente anche un Pasta Corner Barilla, primo esempio di un innovativo concept ristorativo basato sul piatto più amato dagli italiani all’interno di un ipermercato.