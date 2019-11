Servizi digitali sempre più usati a Venezia e boom di accesso per il sito del comune

Il sito istituzionale del comune di Venezia si arricchiesce di nuovi servizi per i cittadini e registra un boom di accessi. Un bel traguardo per il portale del comune che conferma una sempre maggiore predisposizione da parte dei cittadini ad affidarsi agli sportelli digitali e ai servizi online. È proprio quest'ultima, infatti, la pagina più visitata del sito che è stata visualizzata dall'1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 per 119.530 volte, +50,37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Anche l'uso del sito istituzionale del comune registra dati positivi con un aumento degli utenti, dall'1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019, del 4,89% rispetto all'anno precedente, un aumento del l'1,91% delle pagine viste per sessione e un meno 3,14% di frequenza di rimbalzo (chi estra ed esce subito dal sito).

DiMe Touchpoint

Il successo del sito va di pari passo con quello di un altro progetto che mette in contatto i cittadini con i servizi della pubblica amministrazione lagunare,"DiMe Touchpoint". Si tratta di una piattaforma multicanale sviluppata da Venis spa e finanziata con risorse PON Metro nell'ambito del progetto Citizen Relationship Management (CzRM) che vede l'interazione di 34.529 utenti e 137.405 pagine viste da inizio anno. La piattaforma viene usata maggiormente per le pratiche amministrative, per bandi di locazione popolare e per i certificati di residenza o quelli anagrafici.

Una maggiore attenzione ai social

L'amministrazione comunale ha scelto di rafforzare la sua presenza sui social con una comunicazione sempre più efficace che ha fatto sì che il 27,24% degli utenti siano entrati nel sito istituzionale dagli stessi Facebook, Instagram e Twitter. Il traffico proveniente dai motori di ricerca si è fermato, invece, al 6,08%.