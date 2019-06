Ipab, terzo presidio in Consiglio regionale. Sindacati ricevuti dai gruppi di minoranza

Terzo presidio dei sindacati dei pensionati e della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil regionali davanti palazzo Ferro Fini, martedì mattina, per sollecitare l'approvazione della legge di riforma delle Ipab.

La questione

I sindacati sono stati ricevuti dai gruppi consiliari di minoranza Pd, M5S e Ruzzante del Gruppo Misto. Nessun segnale di apertura dalla maggioranza.

Oggi era il terzo presidio in Consiglio, mentre sono oltre due mesi che in tutte le province si stanno tenendo iniziative simili per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni. I segretari regionali Anna Orsini (Cisl Veneto), Renato Bressan (Spi Cgil Veneto) e il segretario Uil Fpl Venezia Giovanni Zennaro hanno incontrato i consiglieri di minoranza del Pd Claudio Sinigaglia, Stefano Fracasso, Francesca Zottis, Andrea Zanoni e Orietta Salemi, Piero Ruzzante del Gruppo Misto e i consiglieri del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, Manuel Brusco e Jacopo Berti. I consiglieri hanno sottolineato come sia grave che la Regione abbia ignorato la richiesta di confronto che i sindacati chiedono da tempo per risolvere la questione delle Ipab, che si trascina da ben 18 anni.

Il punto debole

«La Quinta Commissione, che si occupa delle politiche socio sanitarie, aveva già esaminato il testo nella primavera del 2017 – dichiarano i sindacalisti, preoccupati che l’iter della riforma si sia arrestato -. Proprio perché l’iter era stato già avviato, è responsabilità della stessa Commissione farsi carico di sollecitare la ripresa del confronto su questo tema. Noi, come sindacato abbiamo promesso alla comunità che questa riforma non sarebbe stata fatta cadere e vogliamo anche attirare l’attenzione sul servizio di cura e assistenza sul territorio, per noi punto debole del piano socio-sanitario».