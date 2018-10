KFC al taglio del nastro a Venezia: ecco quando apre il colosso del pollo fritto

C'è chi ne ha fatto una crociata, contro l'ennesima apertura di un locale di fast food, e chi invece ne ha accolto l'apertura con entusiasmo. Due fazioni distinte, sta di fatto che martedì 9 ottobre alle 11 aprirà ufficialmente i battenti il nuovo ristorante di KFC (Kentucky Fried Kitchen), nell'area della stazione di Santa Lucia, a pochi passi dal ponte della Costituzione.

Secondo nel Veneziano

Si tratta del ventiquattresimo locale in Italia e il sesto nel nordest, secondo nel Veneziano: il primo fu inaugurato un paio d'anni fa al centro commerciale Valacenter di Marcon. Dato positivo per le assunzione: sono infatti 35 i nuovi posti di lavoro creati dal ristorante, che impiega persone provenienti per la maggior parte dal territorio.

Il locale

Il locale ha una dimensione di circa 230 metri quadri, offre 210 posti a sedere di cui circa 100 nel dehors e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21. Nel ristorante sono disponibili il free wi-fi e diverse postazioni per la ricarica di cellulari e di computer.