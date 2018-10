Istituto Zuccante a nuovo: solai e palestra adeguati, nuovi bagni e scale per disabili

Solai adeguati, ripristino della palestra e installazione di scala e bagni per persone disabili. Sono questi gli interventi di cui è stato oggetto nel corso dell'estate l'istituto Zuccante di Mestre, per un esborso totale di circa 700mila euro.

Gli obiettivi raggiunti

A conclusione dell'opera sono stati due gli obiettivi raggiunti dalla Città metropolitana di Venezia: da una parte risolvere su tutta la superficie dell’istituto il problema del cedimento non strutturale di solai e intonaci, e dall'altra ripristinare la corretta compartimentazione resistente al fuoco e degli elementi orizzontali e solai nelle aree compromesse.

I lavori

La ditta incaricata dei lavori ha dunque demolito il controsoffitto in elementi metallici, pannelli di legno carton pressato, cartongesso o nervometal intonacato. Quindi, ha proceduto alla posa del controsoffitto antisfondellamento, realizzato in lastre di cartongesso fibrorinforzate. Tra gli interventi eseguiti anche il ripristino e consolidamento degli intonaci della palestra e la dipintura. A completare i lavori, la realizzazione del wc per disabili al piano terra e l'adegumento del secondo piano con nuovi servo scala elettrici che integrati con l’ascensore esistente portano l’immobile ad una accessibilità totale.

Intervento necessario

«La voce manutenzione dell’edilizia scolastica resta in cima alle priorità - commenta il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro - L’intervento subito dal complesso scolastico mestrino è stato necessario. Abbiamo risolto un problema che consente a studenti, professori e personale scolastico di poter usufruire dell’edificio e delle aule in massima sicurezza».

