Cav, proseguono i lavori su alcuni tratti autostradali: previste deviazioni e chiusure

"Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti autostradali in competenza CAV, che nei prossimi giorni interverrà anche sulla sostituzione di giunti, con conseguenti chiusure temporanee e deviazioni al traffico.

Chiusure

Per lavori di rifacimento della pavimentazione, due le chiusure previste: in A4, nei pressi del bivio Passante-A57, dalle ore 21.00 di lunedì 7 alle 6 di giovedì 10 maggio verrà effettuata la chiusura dello svincolo di immissione nella carreggiata direzione Trieste per il traffico proveniente da Venezia, in arrivo dalla carreggiata ovest della A57 Tangenziale di Mestre: i veicoli saranno deviati al casello di Spinea uscendo alla precedente stazione di Mirano Dolo e seguendo la segnaletica di deviazione posizionata sulla viabilità ordinaria. In A57 Tangenziale di Mestre invece, dalle 20.30 di giovedì 10 fino alle 6 di venerdì 11 maggio verrà effettuata la chiusura dello svincolo di immissione nel raccordo per Venezia per il traffico in arrivo dalla carreggiata ovest (provenienza Trieste), con i veicoli deviati alla rotatoria Marghera.

Deviazioni

Per lavori di sostituzione dei giunti invece, dalle 21 alle 6 delle notti comprese tra martedì 8 e mercoledì 9 maggio e tra mercoledì 9 e giovedì 10 maggio, sarà interdetto l’accesso alla rotatoria Marghera per il traffico in arrivo da Venezia e da Trieste: il traffico che percorre il raccordo da Venezia sarà deviato in carreggiata est (direzione Trieste) della A57 Tangenziale di Mestre e quindi in rotatoria Miranese, mentre il traffico in arrivo da Trieste che percorre la carreggiata ovest (direzione Milano) sarà deviato alla stazione di Mira Oriago. In caso di rallentamenti ed incolonnamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona".