Avanti con gli interventi dopo i danni causati dall'acqua alta | VIDEO

Sono stati presentati oggi, lunedì 20 luglio, i lavori di intervento dopo i danni causati dall'acqua alta del 12 novembre scorso, effettuati in questi mesi in centro storico per il ripristino di pavimentazioni e rive. Le opere, come ha ricordato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche commissario straordinario per l'acqua alta, hanno visto un investimento di 6 milioni di euro. La conferenza è stata anche occasione per ricordare l'ambito dell'intero piano emergenziale, che consiste di due stralci di intervento - uno di oltre 16 milioni di euro, l'altro di oltre 40 milioni - per un totale di 57 milioni di euro. Si tratta di cantieri in maggioranza già consegnati, in parte in fase di ultimazione o di aggiudicazione di gara.

Per quanto riguarda il rifacimento di pavimentazioni e rive, i cantieri hanno interessato principalmente il centro storico. L'investimento più importante ha riguardato la Giudecca, dove si è proceduto al restauro di parapetti e muretti dell'area perimetrale, per un totale di 3,5 milioni di euro. Un milione e duecentomila euro sono invece stati utilizzati per la riqualificazione a Dorsoduro, per rio del Tentor, Briati e fondamenta della Madonna. Sempre alla Giudecca, effettuati lavori per 177mila euro per il ripristino delle pavimentazioni. Stesso intervento a Cannaregio (216mila euro), a San marco (147mila euro), a San Polo e Santa Croce (240mila euro), a Dorsoduro (111mila euro) e a Castello (220mila euro con intervento anche sui parapetti in Riva degli Scahiavoni e in Riva dei Partigiani). Si è proceduto anche allo stasamento di caditoie e collettori in centro storico con un investimento di circa 200mila euro. Il ripristino dei masegni, come spiegato dai responsabili di Insula, che ha effettuato gli interventi, è avvenuto secondo il protocollo firmato con la Soprintendenza di Venezia, con il recupero quasi totale delle strutture interessate.