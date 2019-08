I lavori di manutenzione nelle scuole superiori di Mestre e del Veneto orientale

La Città metropolitana di Venezia ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori avviati quest'estate negli istituti scolastici superiori dell’area di Mestre e del Veneto orientale. L'investimento a Mestre ammonta a poco meno di 2 milioni di euro e riguarda il liceo Morin-Gramsci Luzzatti, dove sono in corso interventi di manutenzione straordinaria sui tetti e isolamento termico delle aule, e gli istituti Bruno, Pacinotti, Gritti, Stefanini e Guggenheim, dove si svolgendo lavori sui tetti. Allo Stefanini, infine, si sta procedendo all’adeguamento dei wc per disabili. Sempre a Mestre, in fase di appalto, sono in previsione interventi al Gritti-Foscari, Zuccante succursale, Pacinotti (finanziai con decreto ministeriale) per adeguamento sismico ed elementi non strutturali (350mila euro) e al Bruno per adeguamento sismico dei solai (800mila euro).

Mezzo milione di euro è stato investito per un intervento di consolidamento strutturale all’istituto Mattei di Fossalta di Piave, mentre al liceo XXV Aprile presso palazzo Fasolo, a Portogruaro, sono in corso i lavori di adeguamento relativo a prevenzione incendi e sicurezza per l’ottenimento del Cpi (certificato prevenzione incendi). Altri due interventi, per un importo di 400mila euro (finanziati Miur), sono stati avviati alla Da Vinci e Luzzato di Portogruaro e all’Alberti e Volterra di San Donà.