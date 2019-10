Partono i lavori davanti al Vega: rotonde e galleria, 3 anni di cantieri

I lavori stanno iniziando e proseguiranno per tre anni: alla fine un grosso "pezzo" di città avrà un aspetto completamente diverso, con due nuove rotonde lungo la regionale 11 che garantiranno l'interconnessione tra la zona urbana di Mestre e la prima zona industriale di Marghera, quella del Vega. Servirà ad accorciare notevolmente i percorsi dei veicoli che vanno da via Torino al Vega e viceversa, ma anche per chi si muove da via Torino verso Venezia e da Venezia verso Marghera. Non solo: «Il progetto si inserisce in un contesto di profonda trasformazione urbana - è stato detto alla presentazione di stamattina - che ha un significato importante per la città e per tutti coloro che frequentano l'università, Forte Marghera e il parco di San Giuliano».

Il percorso

In pratica, percorrendo la SR11 in direzione Venezia: una prima rotatoria, più grande, sarà a raso e consentirà l'accesso alla zona industriale; più avanti ci sarà una seconda rotonda, più piccola e sopraelevata, in corrispondenza dell'accesso a via Torino tramite il cavalcavia al di sopra dei binari della ferrovia; il tracciato della SR11 prosegue al di sotto di questa seconda rotonda, all'interno di un tunnel. Il tutto sarà completato da appositi percorsi pedonali e nuove fermate dei bus, che tra l'altro dovrebbero rendere più sicuro il tragitto per gli operai della Fincantieri.

Lavori sulla SR11

Il piano è stato presentato dal progettista e direttore dei lavori Tommaso Tassi, a capo della associazione di imprese che si è aggiudicata i lavori di realizzazione dell'opera. Il costo è di oltre 16 milioni di euro, fondi che derivano dall'accordo stipulato nel 2015 dal Comune di Venezia con il ministero dello Sviluppo economico, Rfi e il porto. Già fra qualche settimana inizierà la fase di demolizione delle attuali rampe, dopodiché i lavori avanzeranno per fasi. Sarà necessario, in certi orari della giornata, ridurre da due a una le corsie di percorrenza da Venezia verso Mestre; più avanti il traffico della regionale sarà provvisoriamente deviato.