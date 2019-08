Actv, le linee 4.1 e 4.2 fermeranno ai Tre Archi

Da oggi e in via sperimentale fino a domenica 3 novembre, quando entrerà in vigore l'orario invernale, tutte le corse tra le 7 e le 20 delle linee 4.1 e 4.2 del trasporto pubblico di Venezia fermeranno anche ai "Tre Archi". L'implementazione di una fermata, naturalmente, comporterà la modifica degli orari di transito delle imbarcazioni di Actv, come riportato nell'avviso qui sotto.

NUOVI ORARI LINEE 4.1 E 4.2

Confermate più corse per le spiagge

Su richiesta dell'amministrazione comunale, per agevolare la mobilità della popolazione locale verso le spiagge, sono confermati i potenziamenti dei rinforzi balneari delle linee 5.1, 5.2 e 6 nonché del collegamento di alcune corse della linea automobilistica urbana 6L da Marghera a piazzale Roma e Tronchetto (in corrispondenza con le corse ferryboat di linea 17).