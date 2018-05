Le Mani di Lorenzo Quinn a San Servolo? Brugnaro: "E' un'idea, lì si vedrebbero bene"

"Potrebbe essere un'idea. Lì si vedrebbero bene". Mercoledì pomeriggio, in occasione dell'inaugurazione dell'opera di Arnaldo Pomodoro "Il disco in forma di rosa del deserto", posizionata a San Servolo in corrispondenza della sede della Venice International University, è balenata l'idea di tenere in considerazione l'opzione di portare sull'isola lagunare anche le "Mani" di Lorenzo Quinn, che in questi giorni stanno cercando nuova collocazione in città a poche ore dall'avvio delle operazioni di smontaggio da Ca' Sagredo.

"Bisogna sentire l'artista"

"Solo l'artista può capire bene le condizioni migliori per la sua opera - ha dichiarato sul punto il sindaco Luigi Brugnaro - Non si è ancora capito bene se la dona al Comune di Venezia o meno". Un dettaglio non di poco conto: in attesa che si chiariscano i dettagli, di certo l'intento di Lorenzo Quinn è di regalare l'opera alla città. Anzi, ai veneziani. Dunque è probabile che la quadratura del cerchio si troverà. Se poi sarà San Servolo ad accaparrarsi "Support" lo si vedrà, fatto sta che da mercoledì è un'opzione che ha tutti i crismi per rimanere sul tavolo.