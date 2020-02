Manutenzione degli approdi del trasporto pubblico AVM/Actv danneggiati dall'acqua alta del 12 novembre

Dopo il progressivo ripristino di tutti i pontili danneggiati e resi inutilizzabili dall’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019, con oltre 21 interventi a partire dall’alba del 13 novembre, i lavori proseguiranno con l'intervento sugli impianti che hanno registrato i maggiori impatti e che necessitano di lavori che proseguiranno per alcune settimane.

Si tratta di Burano, i cui tre approdi saranno oggetto di intervento alternativamente in modo da garantire la piena accessibilità dell’Isola, San Zaccaria con il nuovo provvisorio nei pressi del Ponte della Paglia, San Tomà e Rialto A e B a cui seguiranno Murano Faro e Arsenale, completando così il quadro delle attività. In particolare le lavorazioni su Burano, San Tomà e Rialto - stante la strategicità degli impianti per la vita quotidiana della cittadinanza - sono stati programmati, di concerto con l’Amministrazione comunale, ni modo da comprimere al massimo i tempi di ripristino e mantenere al contempo un servizio di trasporto pubblico capillare e soddisfacente per la clientela, con un investimento complessivo - in parte coperto da fondi commissariali e in parte da risorse proprie del Gruppo AVM - di poco inferiore ai 900 mila euro.

Le linee interessate

Nello specifico di San Tomà, il primo a partire in ordine temporale, sono state messe in campo numerose integrazioni per favorire il collegamento tra le due sponde del Canal Grande e tra le varie zone della Città, nonché ridurre al minimo i disagi alla clientela. Dalle ore 9 di lunedì 2 marzo e fino a venerdì 10 aprile 2020 o comunque a completamento dei lavori, verranno sospesi gli approdi di San Tomà A e B per lavori di manutenzione straordinaria. Verranno quindi apportate le seguenti modifiche ai servizi:

linea 2 - effettuerà fermata straordinaria a Sant’Angelo in entrambe le direzioni;

linea 2/ - in direzione San Marco effettuerà fermata straordinaria a Sant’Angelo;

linea N - effettuerà fermata straordinaria a San Silvestro, Sant’Angelo e Ca’ Rezzonico in entrambe le direzioni e non effettuerà fermata a San Samuele

Le corse in partenza da P.le Roma alle ore 00:29, 01:09, 02:09 e 03:09 (da orario limitate a Rialto) proseguiranno fino a Sant’Angelo, da dove ripartiranno per Rialto - P.le Roma alle ore 00:50, 01:30, 02:30 e 03:30. Le corse indicate non effettueranno fermata a San Silvestro.

linea Alilaguna Arancio - ometterà la fermata Sant’Angelo

Da mercoledì 4 marzo 2020 verrà istituito un servizio navetta con motoscafo ad agente unico (portata massima 40 passeggeri) tra San Tomà e Sant’Angelo dalle ore 5 alle ore 00:15 circa al fine di consentire l’interscambio con le linee 1, 2 e 2/. In meno di 10 minuti a piedi è comunque possibile raggiungere anche i due vicini approdi di San Silvestro e Ca’ Rezzonico. Apposita comunicazione è stata predisposta e installata sia nella zona di San Tomà sia negli altri impianti interessati alle modifiche. «Inizia l’ultima fase dei lavori di ripristino dopo l’evento eccezionale del 12 novembre - commenta l'assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia - Quotidianamente lavoriamo per garantire ai cittadini servizi e strutture migliori. Investiamo ingenti risorse, anche economiche, sul territorio a favore delle filiere produttive locali che hanno sviluppato negli anni un elevato know how professionale relativamente alle lavorazioni in laguna. Puntiamo ad avere tutto pronto entro Pasqua e di questo sforzo ringrazio tutti i tecnici di AVM e dell’Amministrazione Pubblica e le categorie economiche che hanno compreso la situazione e che, con spirito positivo verso la Città, si sono messi a disposizione per il bene comune».