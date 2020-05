"Maturitorial", la serie web che aiuta gli studenti ad affrontare la maturità | VIDEO

Il Teatro Stabile del Veneto e la compagnia Matricola Zero hanno ideato Maturitorial, una serie web che si inserisce nel palinsesto digitale Una stagione sul sofà.

La proposta di Matricola Zero, associazione culturale fondata nel 2018 e composta da attori under 35 diplomati presso l’Accademia del Teatro Stabile del Veneto, si rivolgerà questa volta ad un pubblico adolescenziale, dopo il successo ottenuto con il format - pensato appositamente per bambini e famiglie - Un Mondo di Fiabe.

«Abbiamo accolto il progetto con grande entusiasmo perché ci stimola molto l’idea di interfacciarci con un pubblico di adolescenti - spiega Leonardo Tosini, presidente della compagnia teatrale - il linguaggio cambierà completamente rispetto alla nostra ultima produzione per il Tsv».

Maturitorial, come suggerisce il titolo, sarà un tutorial pratico rivolto ai ragazzi che dovranno, a breve, affrontare l’esame di maturità. Il format, tuttavia, non mancherà di garantire puro intrattenimento: «Questo progetto propone contenuti relativi al modo con cui affrontare al meglio il colloquio orale, dando consigli su come utilizzare correttamente strumenti come la respirazione o la comunicazione, ma terrà fortemente in considerazione l’intrattenimento, proponendo gag e usando un registro comico e, talvolta, satirico» conclude Leonardo.

Le preparazione del progetto ha unito il mondo della drammaturgia con quello dell’audiovisivo: dalla penna del drammaturgo Marco Mattiazzo al montaggio video di Michele Tonicello, passando per l’editing di Maria Celeste Carobene fino ad arrivare alle atmosfere sonore e musicali ideate dallo stesso Leonardo Tosini.

I protagonisti della web serie sono Luca e Ginevra, due studenti di quinta superiore - interpretati da Michele Tonicello e Eleonora Marchiori - alle prese con l'esame di maturità ai tempi della pandemia. Durante la preparazione della prova, i due si ritroveranno a guardare alcuni tutorial online, nei quali compariranno di volta in volta differenti tutor, interpretati da Maria Celeste Carobene, che presterà il volto anche alla “professoressa”, Alberto Bucco, Alice Centazzo, Federica Chiara Serpe, Daniele Tessaro e Gaetano Tizzano.

Il primo episodio di Maturitorial sarà disponibile venerdì 15 maggio, alle ore 14.00, sui canali social del Teatro Stabile del Veneto