Nominato il nuovo questore di Venezia: è Maurizio Masciopinto

Dal 28 marzo entrerà in carica il nuovo questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Napoletano di 59 anni, prenderà il posto di Vito Danilo Gagliardi, che ha retto la questura lagunare negli ultimi due anni e che di recente è stato nominato prefetto.

Masciopinto ha una lunga esperienza di polizia giudiziaria nei commissariati della provincia di Napoli, dove l'attenzione si concentra soprattutto sul contrasto alla camorra. In passato ha scritto anche un libro e successivamente è stato nella polizia postale e direttore delle relazioni esterne e della comunicazione del Dipartimento della Polizia di Stato.

Il nuovo questore di Venezia ha partecipato alla fondazione del sindacato di polizia Siulp ed è diventato segretario prima a livello provinciale, a Napoli, e poi a livello regionale per la Campania. L'ultimo incarico che ha svolto in ordine di tempo è stato come questore di Brindisi e adesso si sta preparando per il nuovo ruolo in laguna.