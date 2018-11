Mentana su Facebook ai neolaureati: «Tra loro vorrei un praticante già a inizio dicembre»

Mentana su Facebook: «vorrei avere già dall'inizio di dicembre a lavorare nel nuovo giornale online Open, come praticante giornalista, un neolaureato». La presenza del giornalista e direttore del Tg La7 Enrico Mentana, e il suo intervento, hanno fatto da cornice alla proclamazione di 1148 neodottori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, venerdì. Mentana dal palco a San Marco si è schierato dalla parte dei giovani: «Siete voi, consapevoli che oggi iniziate un nuovo cammino, a dover cambiare il paese, insieme a quelli che avranno il coraggio accanto a voi, di battersi per questo». Un paese «vecchio», dove si lotta per la conservazione dei posti di lavoro, «per le pensioni, dove il corpo grosso dell'elettorato è costituito da quelli che un posto lo hanno già. Ma dove non si è mai vista una presa di posizione della politica e della società a favore dei posti di lavoro futuri - ha detto il direttore del Tg di La7 -. Sono sicuro che voi siete la generazione che cambierà le cose, e noi facciamo il tifo per voi».

Il messaggio

Un discorso toccante e commuovente. Ma che al giornalista evidentemente non è bastato per dare un segno reale della testimonianza portata ai giovani laureati di Venezia. Così è tornato dai social, Mentana, sabato, con un messaggio su Facebook. «Ieri sono intervenuto in piazza San Marco a Venezia (pensate che cornice) alla cerimonia delle lauree. Su invito del rettore dell'università di ca' Foscari ho potuto parlare a quei ragazzi, tutti insieme, e ho detto loro quel che già sapete. Oggi a mente fredda mi rendo conto che avrei potuto fare qualcosa di più, e lo faccio ora: tra quei 1200 laureati vorrei averne uno già dall'inizio di dicembre a lavorare nel nuovo giornale online Open come praticante giornalista. Gli interessati (se ce ne sono!) possono scrivermi a selezione.giornale@gmail.com, e a tutti ancora complimenti per la laurea».