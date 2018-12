Meteo: revocato lo stato di attenzione, temperature in aumento

Temperature in aumento e qualche pioggia. Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi, il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso mercoledì con validità fino a sabato mattina. Per la neve, almeno in pianura, bisognerà dunque aspettare.

Il meteo di giovedì prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli e sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali debolissimi fenomeni. Qualche fiocco di neve sui colli, a tratti anche in pianura specie nella prima parte del pomeriggio, ma con eventuali accumuli di neve temporanei e di entità assai scarsa. Le temperature massime sono previste in aumento.