Mezza maratona al chiaro di luna il 26 maggio a Jesolo: 4 mila iscritti, verso il sold out

Manca un mese alla Jesolo Moonlight Half Marathon, già misurato e certificato dalla Fidal-Iaaf il nuovo percorso della mezza maratona al chiaro di luna che si correrà il prossimo 26 maggio a Jesolo. Sono già quasi 4.000 gli iscritti complessivi a e si va verso il sold out nella 10K. Iscrizioni aperte e informazioni disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it.

Piazza Milano



Ottava edizione della Moonlight Half Marathon e 10K, una gara completamente rinnovata nel percorso e nei servizi, organizzata dal Venicemarathon Club e dalla Città di Jesolo. L'’area di piazza Milano ospiterà il Moonlight Village, con partenza e arrivo di entrambe le corse e tutti i servizi riservati agli atleti (deposito borse, spogliatoi, bagni e docce) che saranno comodi, agevoli e facilmente raggiungibili anche in auto. Sempre in piazza Milano si potrà ritirare il kit gara, fino a poco prima dello start.

Solo 674 pettorali

Ci si avvicina rapidamente ai 4.000 iscritti complessivi alla manifestazione: 2.456 nella mezza maratona e 1.326 nella 10K. Il trend d’'iscrizione della mezza maratona è in linea con le passate edizioni. Nella 10K si preannuncia invece un sold out anticipato poiché restano solo 674 pettorali, dopodiché le iscrizioni verranno chiuse.

Movida e benessere

È proprio la possibilità di scegliere tra due gare appassionanti la forza degli eventi organizzati dal club veneziano. Una proposta sportiva che diventa anche occasione turistica per coinvolgere amici, accompagnatori e famiglie che avranno la possibilità di optare tra due distanze, e soprattutto di trascorrere un weekend di fine maggio all'’insegna della vita di spiaggia, della movida notturna e naturalmente di sport e benessere. La Jesolo Moonlight Half Marathon regalerà un’'occasione unica ed emozionante, dove gli atleti della 21K e della 10K vivranno la stessa atmosfera.

Il pacco gara sarà anche quest’anno molto ricco. Oltre ai prodotti omaggiati dalle aziende sponsor, tutti gli iscritti riceveranno una maglia smanicata in tessuto traspirante appositamente studiata da Karhu per l’'evento. A tutti i finishers verrà poi regalata la medaglia ricordo della manifestazione. La Jesolo Moonlight Half Marathon è organizzata dal Venicemarathon Club in collaborazione con la Città di Jesolo.