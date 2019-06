Elisa Bagordo guida la carica delle miss nell'estate veneziana

Tutto pronto per la nona edizione di MissVeniceBeach. Un format di successo, che regala ogni anno emozioni alle partecipanti e coinvolge il numeroso pubblico che popola le località balneari della costiera veneziana. Si parte il 5 liglio, con la prima tappa a Jesolo, seguiranno poi gli appuntamenti a Caorle (12 luglio), Bibione (19 luglio) e Sottomarina (26 luglio). Segue la tappa rodigina a Rosolina Mare (2 agosto), prima del gran finale in programma l'8 settembre a Ca' Vendramin Calergi.

Elisa Bagordo padrona di casa

A condurre il programma, come di consueto, la bellissima Elisa Bagordo, volto noto di programmi tv Mediaset e Rai, alle redini sin dal 2011. Come sempre, la carne al fuoco sarà molta: ci sarà il villaggio delle miss, un'area dedicata ai partner e al pubblico, con degustazioni gratuite di prodotti certificati e garantiti del territorio.

Trampolino di lancio

Miss Venice è diventata negli anni una vera e propria opportunità di immagine e di carriera, un trampolino di lancio per tante belle ragazze. In palio per la nuova reginetta di bellezza ci sarà il nuovo scettro realizzato in vetro Di Murano dalla Scuola del Vetro Abate Zanetti. Confermata anche per quest'anno la sfida tra fotografi, la settima, che vedrà protagonisti fotografi professionisti o amatori cogliere lo scatto migliore della serata per aggiudicarsi la nomina di fotografo ufficiale e l’ingaggio per il nuovo calendario 2020 con le miss vincitrici.