Modifiche ad alcune linee bus Actv urbane ed extraurbane dal 1° marzo

AVM/Actv informa la clientela che, da domenica 1 marzo 2020, sono apportate le seguenti modifiche al servizio autobus:

URBANO MESTRE

LINEA 19

nuove corse delle ore 23:02 e 00:02 da Venezia a Altinia da lunedì a sabato

nuova corsa delle ore 23:55 da Venezia a Altinia festivo

LINEA 43

nuove corse delle ore 23:40 e 00:00 da Venezia a Mestre FS da lunedì a sabato

nuove corse delle ore 23:35 e 23:55 da Venezia a Mestre FS festivo

LINEA 81F

corse delle ore 9:00 e 18:25 da Finanza a Rizzardi effettuano transito per il cimitero di Marghera

LINEA 6

tutte le corse serali da Venezia a Robine vengono prolungate a Chirignago

tutte le corse serali da Robine a Venezia vengono prolungate a Chirignago

nuova corsa delle ore 00:40 da Venezia a Chirignago festivo

LINEA 7

Viene ripristinato il collegamento con Venezia al sabato e nei giorni festivi. Nuovi orari:

SABATO: da Venezia dalle ore 6:40 alle 20:20, da Spinea dalle ore 5:45 alle 20:05.

FESTIVO: da Venezia dalle ore 7:40 alle 10:20 e dalle 15:20 alle 20:20, da Spinea dalle ore 7:45 alle 10:25 e dalle 15:25 alle 20:05.

EXTRANORD

LINEA 7E

corsa delle ore 6:50 da VENEZIA a MIRANO transita per Villaggio dei Fiori solo nel periodo scolastico – da lunedì a sabato feriale

corsa festiva delle ore 15:00 da MIRANO a VENEZIA non transita per Villaggio dei Fiori

corsa delle ore 20:00 da MIRANO a VENEZIA –non transita per Villaggio dei Fiori corsa giornaliera

corsa delle ore 13:20 da FOSCARI a MIRANO effettua partenza da GRITTI – scolastica dal lunedì al sabato

LINEA 11E

Nuova corsa sabato alle ore 12:20 da MIRANO SCUOLE a SCORZE’– scolastica

LINEA 14E

La corsa delle ore 14:25 da MOGLIANO FS a ZERMAN posticipata alle ore 14:30 da lunedì al sabato

La corsa delle ore 14:41 da ZERMAN a MOGLIANO FS posticipata alle ore 14:46 da lunedì al sabato

EXTRASUD

LINEA 67RE

corsa delle ore 6:30 da PIOVE a VENEZIA anticipata alle 6:25 – da lunedì a sabato feriale

LINEA 67E

La corsa delle ore 8:40 da DOLO a BOJON soppressa il sabato scolastico

La corsa delle ore 12:00 da DOLO a CORTE posticipata alle ore 12:05 da lunedì al sabato feriale

La corsa delle ore 12:00 da BOJON a DOLO è soppressa il sabato scolastico

LINEA 56E

corsa delle ore 13:25 da MIRANO SPORT a DOLO CAP nuovo capolinea a DOLO SCO – scolastica da lunedì a sabato

LINEA 53E

La corsa delle ore 16:52 da VENEZIA a DOLO CAP – effettua solo salita fino a Fincantieri-solo discesa a Perale- Oriago(Romagna-centro-Sommo) -Mira(Porte-Alighieri-Centro)-Dolo deposito invernale da lunedì a venerdì