Lutto in Ascom per la morte di Livio Chiarot, presidente di Confcommercio Venezia

Lutto in Ascom Confcommercio Venezia per la morte del presidente Livio Chiarot. Classe 1925, 93 anni portati splendidamente, aveva anche partecipato lo scorso settembre alle Olimpiadi dei 50&Più dedicate agli sportivi over 50 di cui Chiarot era stato presidente provinciale, vincendo il premio come atleta più longevo.

Lucido, brillante, arguto

Una vita vissuta intensamente, lucido, brillante e arguto fino all’ultimo. Mancherà la presenza di Livio Chiarot scomparso in ospedale a Mestre mercoledì, dove era stato ricoverato venerdì scorso. «Vivo molto bene la mia età e in armonia. Ho fiducia nel prossimo e nei giovani. Dobbiamo andare incontro ai ragazzi, interagire con loro e mettere a loro disposizione la nostra esperienza», aveva dichiarato.

Il premio in Camera di Commercio

In Confcommercio Ascom Venezia Chiarot era presidente onorario. Un luogo quello per lui famigliare tanto che i suoi 90 anni li aveva voluti festeggiare in sede con tutti i dipendenti. Sempre quell’anno, nel 2015, Ascom Venezia gli aveva consegnato il “Premio Ascom" in Camera di Commercio. «Non è morto solo un collega - ha commentato il presidente di Confcommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco - ma un caro amico che conoscevo da 30 anni. Assieme abbiamo fatto tante battaglie sindacali, era entrato in Ascom come grossista di merci varie, divenendo poi il presidente della categoria. Mancherà a tutta l’associazione».