Julie Andrews riceve il Leone d'oro alla carriera

Il Leone d’oro alla carriera della 76. Mostra del Cinema di Venezia è stato attribuito alla grande attrice inglese Julie Andrews, protagonista - tra i suoi numerosi successi internazionali - di classici amati in tutto il mondo quali Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982). «Ancora mi meraviglio, sono stata una ragazza fortunata che ha potuto recitare ruoli bellissimi», ha commentato lei nel corso della cerimonia, dopo essere stata accolta da una standing ovation. Ha ricordato che da ragazza in Inghilterra amava cantare arie in italiano (e ne ha accennate un paio) e aggiunto che per lei Venezia «è oggi il primo Festival del mondo».

La decisione di assegnarle il Leone d'oro è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore Alberto Barbera. A proposito del premio, Barbera ha dichiarato: «Affermatasi sin da giovanissima sulle scene del music hall londinese e, in seguito, a Broadway grazie alle sue doti canore e interpretative fuori del comune, Julie Andrews deve allo straordinario successo del suo primo film hollywoodiano, Mary Poppins, il conferimento dello statuto di star di prima grandezza, immediatamente bissato da un altro memorabile film, Tutti insieme appassionatamente, per lungo tempo ai primi posti dei film più visti della storia del cinema. I due ruoli la proiettano nell'empireo delle dive internazionali, facendone il personaggio iconico adorato da intere generazioni di spettatori, senza tuttavia esaurire l’ampiezza e la portata della sua carriera artistica. Il Leone d’oro è il riconoscimento doveroso di una carriera straordinaria che ha saputo ammirevolmente conciliare il successo popolare e le ambizioni artistiche senza mai scendere a facili compromessi».