Riceviamo e pubblichiamo

"Organizzato da Aics.Veneto e Nordic Walking Venezia "Serenissima"

A cura di :

Team Nordic walking Venezia Serenissima / nordic Walking Montegrappa , Proloco Lido e Pellestrina

In gemellaggio sportivo con la remiera Pellestrina

Seconda tappa del circuito AICS nordic walking & walking

IL CAMMINO del LEON - Mark Sancti 2018

Domenica 6 Maggio - Isola di Pellestrina VE

Ritrovo presso Remiera di Pellestrina ore 9.15

Partenza camminata ore 9.45

Dopo la Tappa di anteprima svoltasi ad Aquileia intitolata San Marco le origini del cammino per ricordare dove San Marco era sbarcato per l'evangelizzazione e dopo la prima tappa Le Acque di san Marco del 25 aprile a Malamocco VE in quelle che furono un tempo le isole della laguna veneziana dove San Marco era naufragato mentre era di ritorno da Aquileia,

eccoci giunti alla seconda tappa IL CAMMINO del LEON intitolata San Marco e il Cantico delle Sirene che avrà luogo nella splendida isola di Pellestrina e oasi Ca'Roman dove San Marco durante il suo passaggio prima di lasciare la laguna veneziana venne fortemente attratto dal canto delle isolane che ricucivano le reti dei pescatori.

La camminata nordica e a passo libero percorrerà la riviera di Pellestrina, il Murazzo, la spiaggia e l'oasi Ca' Roman fino a raggiunger la diga e la bocca di porto di Chioggia

L'evento sarà accompagnato dall'iniziativa a favore di LILT

La Rete dei Pesci Rosa,

e In collaborazione con

Proloco Lido e Pellestrina

Consorzio Venezia e il suo Lido

Per info 347 4972383

www.nordicwalkingveneziaserenissima.it

www.aicsveneto.it

wwww.nordicwalkingmontegrappa.org

www.prolocolidoepellestrina.it"