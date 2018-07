Per proteggere gli animali l'Oipa si attrezza nel Miranese con una sede a Villa Belvedere

Tutela e benessere animale in prima linea, con la prevenzione e la repressione dei maltrattamenti: l'Oipa Venezia, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha attrezzato una nuova sede a Villa Belvedere a Mirano, inaugurata venerdì, in collaborazione con gli altri sei Comuni del Miranese.

Vigilanza e prevenzione

Le 22 guardie zoofile dell’Oipa, da anni operanti sul territorio, in qualità di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, oltre a sensibilizzare la cittadinanza sulle leggi ed i regolamenti vigenti, svolgeranno servizi di vigilanza volta alla prevenzione e alla repressione di atti di maltrattamento degli animali o di infrazioni relative ai regolamenti locali e regionali, e ciò in piena collaborazione con le forze dell’ordine.

Forze dell'ordine e istituzioni

Diverse personalità all'inaugurazione: Andrea Zanoni, consigliere regionale per la regione Veneto, l’assessore di Mirano Cristian Zara, il Commissario Capo, Michele Cittadin, comandante della polizia locale dell’unione dei Comuni del Miranese, oltre che vari agenti tra carabinieri, carabinieri della forestale del Cites, guardia di Finanza e veterinari dell’Asl del Veneto.

Sportello Animali

“Questo è un passo avanti per gli animali, un importante risultato fortemente voluto da tutti i Comuni del Miranese, e renderà la presenza delle guardie zoofile più efficace e capillare – dichiara Andrea Zamengo, coordinatore provinciale delle guardie zoofile dell’Oipa Venezia –. La nuova sede sarà un punto di riferimento per i cittadini per tutto ciò che riguarda gli animali: abbiamo dato vita al primo Sportello Animali di Venezia, aperto al pubblico ogni mercoledì, dalle 15 alle 18 (contattabile anche al numero 041 5085951), dove le guardie zoofile potranno dialogare con il pubblico, rispondendo alle domande, fornendo consigli e ricevendo le segnalazioni”.