Dal Consiglio metropolitano 4 milioni di euro di risorse per opere pubbliche

Consiglio metropolitano: approvata martedì la manovra di bilancio che consente di investire 4 milioni di euro per opere pubbliche, di viabilità e manutenzioni.

I fondi

Nel mese di giugno si è registrato un leggero recupero del versamento dell’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione versata sui passaggi di proprietà dei veicoli nuovi e usati) che ha consentito di liberare una parte (circa 4 milioni di euro) dell’avanzo di amministrazione 2019 disponibile che era stato accantonato per la copertura delle minori entrate tributarie, con la prima manovra di riequilibrio approvata in consiglio il mese scorso. Vengono finanziati interventi per 1,980 milioni di euro, in parte già previsti nell’elenco annuale opere pubbliche e destinati alla viabilità.

Strade

La progettazione dell’adeguamento della strada provinciale 30 "Oriago Scaltenigo Caltana" e realizzazione della pista ciclabile nei Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala (250 mila euro), il collegamento ciclabile tra San Mauro e località Pozzi lungo provinciale 75 – che prevede il cofinanziamento al 50% con il Comune di San Michele al Tagliamento (500 mila euro); la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale 40 in località San Liberale nel Comune di Marcon in compartecipazione al 50% con il comune (350 mila euro); la realizzazione del "Parco della Vittoria" in area fluviale lungo lo snodo viabilistico in strada provinciale 51 con un contributo al comune Musile di Piave (50 mila euro); la realizzazione di tre attraversamenti pedonali protetti in località piazza Vecchia nel Comune di Mira con un contributo di 70 mila euro; la progettazione della riorganizzazione dell’intersezione tra la strada provinciale 81 e via Crea in Comune di Spinea (50 mila euro), dell’intersezione a rotatoria tra strada provinciale 19 via Azerini e strada comunale via Silvio Pellico in Comune di Camponogara (40 mila euro), realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la strada provinciale 93 via Udine e la strada comunale via Viola nel Comune di Teglio Veneto (40 mila euro).

Scuole

Oltre a questi interventi saranno destinati 250 mila euro alla manutenzione del patrimonio arboreo, 135 mila euro per la manutenzione straordinaria dei fossati e 100 mila euro per la realizzazione e sistemazione di nuove segnaletica e guard-rail. La variazione prevede, inoltre, una maggiore entrata derivante dal ministero dell’Istruzione grazie a risorse disponibili nell’ambito dei fondi strutturali europei per 1,3 milioni di euro destinati ad interventi in edifici scolastici della Città metropolitana di Venezia, da realizzare nel periodo estivo e necessari per ripristino, a settembre, dell’attività scolastica a seguito emergenza Covid-19. Si tratta di fondi che verranno destinati sulla base delle richieste da parte dei 32 dirigenti scolastici delle scuole superiori, a seguito specifiche riunioni con i tecnici della Città Metropolitana di Venezia che si stanno concludendo in questi giorni.